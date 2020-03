Radikale kræver redegørelse om grænselukning

Automatisk oplæsning

Der gik kun få minutter fra statsminister Mette Frederiksen (S) fredag aften meddelte, at Danmark ville lukke grænserne for at mindske smittespredningen med coronavirus, til en svensk statsepidemiolog skød beslutningen i sænk.

Helt meningsløst at lukke fysiske grænser i kampen mod en virus, lød det fra 'hinsidan', og lørdag kom det så frem, at der alene er tale om en politisk beslutning, der ikke beror på en sundhedsfaglig anbefaling.

»Det er en politisk beslutning ud fra mange hensyn. Der findes ikke betydelig videnskabelig dokumentation for, hvor stor en effekt det vil have. Der findes historiske erfaringer, hvad angår influenza og pandemier«, sagde Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm på et pressemøde lørdag.

»Som det fremgår af Verdenssundhedsorganisationen, er det ikke noget, man anbefaler«, sagde Søren Brostrøm, og nu vil den radikale leder, Morten Østergaard, have en redegørelse om baggrunden for grænselukningen.

»Når vi er i en så alvorlig situation, baserer vores samarbejde sig på, at vi kan have tillid til de oplysninger, som statsministeren og regeringen giver os«, siger Morten Østergaard i en skriftlig kommentar til Ritzau.

»Jeg vil bede statsministeren redegøre mere grundigt for begrundelserne for beslutningen. Så vi kan have fuld tillid. Og så det står klart, hvad der skal til, for at vi kan normalisere forholdene ved grænserne igen«, lyder det videre fra den radikale partileder.

Erhvervslivet må holde for

Også Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen, har noteret sig udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsens direktør.

Han siger til Berlingske, at grænselukningen vil koste danske virksomheder dyrt.

»Derfor er det også vigtigt, at sådanne store og historiske beslutninger er baseret på sundhedsfaglige vurderinger af, hvordan vi bedst muligt sikrer, at smitten ikke spreder sig. Det er vigtigt, at vi ikke går længere end de sundhedsfaglige vurderinger. Hvis initiativerne kan redde liv og mindske sygdom, så bakker vi op, men det er klart, at det som samfund også er vigtigt, at vi kommer igennem krisen på en sådan måde, at vores virksomheder stadig kan drives,« siger Brian Mikkelsen til avisen.