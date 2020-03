Fem skarpe til Nick Hækkerup om grænselukning: »Det er bestemt ikke symbolpolitik«

Automatisk oplæsning

Regeringens beslutning fredag om at lukke grænsen midlertidigt for udlændinge på grund af coronavirus er blevet mødt med kritik.

Det skyldes blandt andet, at der ikke er dokumentation for, at det har en positiv sundhedseffekt at indføre grænselukningen.

Hverken EU-Kommissionen eller WHO har anbefalet en lukning af grænsen, og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har sagt, at der ikke er særlig god dokumentation ved grænselukning. Så hvorfor egentlig gøre det, når man ikke kan dokumentere, at det har en effekt?

»Det er fordi, vi beder danskerne om at gå ganske langt og bringe ganske store ofre. Og det gør danskerne heldigvis, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

»Og dér bliver vi så også nødt til at tage de sidste elementer med, nemlig den risiko der kan være ved, at folk, der ikke har anerkendelsesværdige grunde til at være i Danmark, medbringer yderligere sygdom til landet.

»Det er rigtigt, at WHO siger, at det ikke er deres anbefaling. Men de siger dog, at i en situation, hvor der er tale om ekstraordinære omstændigheder, der er det noget andet. Og det må man i den grad sige, at det er her.

Men i den kommende tid vil der vende mange danskere hjem fra udlandet, og en del af dem vil medbringe coronavirus. Det kan man ikke rigtig gøre noget ved, så hvorfor lukke grænsen for andre?

»Det, at danskere skal have lov at komme hjem og kan bringe virus med sig, er efter min mening ikke noget argument for, at vi så siger, at så kan alle andre også lige så godt gøre det. Det er for at begrænse det mest muligt.

»Der er ingen af de her ting, vi gør, som i sig selv løser det. Det at sige, at børnene ikke skal i daginstitution, og at de studerende på uddannelsesinstitutionerne skal blive hjemme.

»Men alle elementerne tilsammen kan forhåbentlig være med til at bremse coronavirussens udbredelse i Danmark.

Og så indføre en lukning af grænsen, selv om man ikke kan vide, om det har en effekt?

»Ja. Man kan sige, at det kan være svært at dokumentere, at det har en effekt. Nogle steder ved man, at det har effekt. Men omvendt er der heller ingen, der siger, at det ikke har en effekt.

»Derfor tilsiger et forsigtighedsprincip og sund fornuft selvfølgelig, at jo færre smittede, vi får ind i landet, desto bedre, så lad os gå den vej.

Men der er også nogle, der beskylder regeringen for at føre symbolpolitik ved at lukke grænsen, uden at der er synderlig dokumentation for, at det sundhedsfagligt har en effekt. Er det her symbolpolitik fra regeringens side?

»Nej, det er det bestemt ikke. Det her handler én til én om at beskytte os, om at beskytte vores samfund, beskytte de svageste og mest udsatte i vores samfund mod at blive udsat for unødig smittefare.

Det er ret tydeligt, at det kommer til at skade Danmark økonomisk at lukke grænsen. Hvor store tab er regeringen klar til at indkassere på den konto, i forhold til at holde grænsen lukket?

»Det, der står øverst for os, er selvfølgelig at beskytte danskere og beskytte de udsatte danskere.

»På et eller andet tidspunkt kan man muligvis sige, at det, vi har gjort nu, var det med til at bremse en virus, som ellers ville have grebet om sig med at blive ganske omfattende, så det faktisk er en god økonomisk forretning?«

»Det er bare umuligt at sige på nuværende tidspunkt, hvordan forløbet ellers ville have været, og hvilke samfundsmæssige omkostninger, der ville have været, hvis man ikke gjorde noget«, siger Nick Hækkerup.

