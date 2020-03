Er det uansvarligt at mødes i solskinnet? Nej. Walk and talk udendørs er perfekt – men husk at holde afstand

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Lørdag skinnede solen. Dronning Louises Bro var fyldt. I Dyrehaven gik folk tur. Rundt om Søerne i København slentrede folk forbi.

Og det er faktisk helt fint og ganske ansvarligt, siger Anders Fomsgaard, overlæge på Statens Serum Institut.

»Erfaring med vira er, at ingenting smitter i fri luft«, siger han.

Det er der flere grunde til.

»Virus bryder sig ikke om UV-lys, det kan ikke lide solskin, og udendørs kan luftdråberne ikke hobe sig op over tid, som det kan indendørs, f.eks. i et venteværelse eller i bussen. Der er jo et uendeligt luftskifte udendørs«.

Så man kan sagtens mødes udendørs og gå en tur, men man skal stadig holde afstand til andre mennesker. Ikke noget med at kramme eller stå ansigt til ansigt i længere tid.

»Da man lavede smitteopsporing, sagde man, at hvis man havde stået overfor nogen og talt i mere end 15 minutter, var der en risiko, så man skal ikke stå face to face med kort afstand eller udfordre skæbnen ved at kindkysse, men at sidde udenfor i den fri luft, at tale sammen i fri luft, at gå en tur eller passere hinanden, det er helt fint«, siger han.

Smitten bliver indendørs

Til gengæld er det uforsigtigt at være mange sammen indendørs i længere tid. f.eks. på cafeer, siger han.

For indendørs kan de luftdråber, der kan indeholde smitte, ikke komme væk. Derfor bør man forsøge at efterligne de udendørs tilstande ved at sørge for rigelig gennemluftning.

»Vi har jo flere luftvejsinfektioner om vinteren, fordi folk er indendørs meget af tiden, når det er koldt, regner og blæser. Så hober luftdråberne sig op i rummene og kan ikke komme væk. Plus at der er langt færre ting at afsætte smitte på. Er man indendørs, går man forbi det samme bord og tager i det samme håndtag hele tiden, og der er langt større mulighed for at afsætte smitte som andre i rummet kommer i kontakt med. Det er der ikke udendørs i den fri luft«, siger han.

Så overlægens råd er simpelt. Drop at mødes indendørs. Glem cafeen. Gå i stedet en tur sammen.

»Walk and talk! Skal man mødes med nogen, så gør det udendørs. Det er måske meget godt at vide«.

Nemlig.