Støttepartier og DF stiller krav til regeringen: Arbejdsløse skal med i ny økonomisk hjælpepakke

Dagpengeperioden skal foreløbig suspenderes i tre måneder, mens coronakrisen står på. Det mener flere partier forud for »lynforhandlinger«.

Selv om regeringen onsdag middag præsenterede nye omfattende krisetiltag for at hjælpe virksomheder og lønmodtagere, mangler der noget. De arbejdsløse skal også have en håndsrækning.

Det mener regeringens tre støttepartier samt Dansk Folkeparti forud for eftermiddagen, aftenen og nattens forhandlinger om en hjælpepakke til selvstændige erhvervsdrivende og små virksomheder.

Arbejdsløse skal ekstraordinært have suspenderet deres dagpengeperiode i tre måneder, lyder forslaget fra både SF, Enhedslisten, de radikale og Dansk Folkeparti.

»Det havde vi nok ikke tænkt for kort tid siden, men man kan ikke på nogen mulig måde bede folk om at søge job i denne situation. Det er derfor, at vi foreslår en udvidelse af dagpengeperioden«, siger de radikales Sofie Carsten Nielsen.

Fyringer på grund af coronakrisen er allerede sat i gang på flere arbejdspladser.

1.000 medlemmer meldte sig tirsdag ledige hos 3F’s a-kasse, og dermed har 3.500 3F’ere siden torsdag aften søgt om dagpenge. I alt står 21.600 af medlemmerne i dag uden job. 3F-forbundsformand Per Christensen kalder udviklingen alarmerende.

SF-formand Pia Olsen Dyhr er enig:

»Vi foreslår tre måneder ekstra i dagpengeperioden, fordi vi godt kan se, at der jo ikke er noget arbejde at søge. Det behøver ikke være noget, vi forhandler i nat, men det er noget, vi gerne vil se som et generelt tiltag, når vi også gør alt det andet«, siger hun med henvisning til regeringens forslag, som generelt får ros med på vejen fra de politiske partier.

Men hjælpen til de arbejdsløse skal med, fastslår DF-formand Kristian Thulesen Dahl:

»Det er en så ekstraordinær situation, så for dem, der bliver fyret og derfor er nødt til at bruge af deres dagpenge, der kunne man suspendere de tre måneder som noget tid, der så ikke tæller med«, siger Thulesen Dahl.

Han tilføjer, at da man i sin tid lavede dagpengereformen og gik fra fire til to års dagpengeperiode, var der diskussion om, hvorvidt man i krisetider skulle kunne lave fleksibilitet i forhold til både genoptjeningstiden og dagpengeperioden.

Enhedslisten kalder det »afgørende«, at partierne i de forestående forhandlinger finder en løsning for arbejdsløse:

»Mennesker på dagpenge skal ikke miste uger eller måneder af deres i forvejen korte dagpengeperiode i en situation, hvor de intet kan stille op. Det er helt akut, at vi også finder en løsning for dem«, udtaler partiets erhvervsordfører, Victoria Velasquez.

Finansminister Nicolai Wammen (S) lagde på onsdagens pressemøde op til »lynforhandlinger«, og forventningen fra flere sider er, at partierne når til enighed om en færdig aftale i nat eller i morgen først på dagen. Regeringen forventer at bruge op mod 40 milliarder kroner på tiltagene.