Væresteder efterlyser tests af udsatte

»Vi har brug for en hjælpende hånd fra kommuner og regioner. For at beskytte de udsatte, men også for at bryde smittekæderne og beskytte os alle sammen. For de pågældende færdes rundt i gader og i offentlige transportmidler«, siger han.

»De er en risikogruppe ligesom ældre. De er i forvejen syge, og for mig er det en selvfølgelighed, at det er i behandlingen af de svage, vi måler os som samfund. Det skal vi også gøre her«.

Socialborgmester i Københavns Kommune Mia Nyegaard (R) skriver i en mail til Politiken:

»Vi har lige nu 4 pladser, men forventer i næste uge at åbne yderligere cirka 19 pladser, fordi vi oplever, at udsatte borgere ikke kan blive testet i sundhedssystemet og i stedet henvises til herberger med videre. Der er ikke tale om karantænepladser, men pladser, hvor det vil være muligt for borgere at opholde sig, hvis de skal isolere sig som følge af mistanke om, at de er covid-smittet, og de ellers er hjemløse eller bor på eksempelvis herberg, hvor de fysiske rammer ikke vil være egnet til, at de kan opholde sig isoleret fra de øvrige beboere«.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har onsdag på ministeriets hjemmeside beskrevet beredskabsplaner for hjemløse og andre udsatte.

»Københavns Kommune åbnede fredag et nødherberg i Sydhavnen, og flere er på vej. I Aalborg har Kirkens Korshær sat nødberedskab op, så de kan opretholde bemandingen i deres varmestue. Det samme billede tegner sig i landets andre store byer. Og vi følger situationen tæt. Jeg har bedt Rådet for Socialt Udsatte lægge alle andre opgaver til side og hjælpe os med, at vi har tæt og løbende kontakt med de mest udsatte borgere og de mennesker, der er omkring dem«.