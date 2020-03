Kom med Børneavisen til corona-pressemøde: Hvad er dit bedste råd til børn, der skal være hjemme hele tiden?

Børnereporter Emilia var i fredags til pressemøde med statsminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Magnus Heunicke for Børneavisen. Politiken bringer et udpluk af artiklen.

Når skolerne åbner igen, bliver det så anderledes?

Mette: »Ja. Jeg tror, mange ting i Danmark og i verden vil se lidt anderledes ud, når vi kommer ud på den anden side af det, vi er i gang med lige nu. Mange af jer vil jo opleve, at I ikke har nået alt det, I skulle i skolen. Og der vil nok være behov for at snakke en masse sammen om det, vi har oplevet«.

Kommer der udgangsforbud?

Mette: »Vi har allerede gjort meget, og de fleste respekterer de nye regler. Men hvor lang tid det her kommer til at vare, det ved vi ikke. Jo bedre vi er til at holde afstand og følge de gode råd, jo bedre og hurtigere kommer vi igennem denne situation. Det kan de fleste heldigvis godt finde ud af og tak for det. Vi har lavet meget klare regler for, hvor mange man må være sammen og hvordan. Dem håber vi, man vil over holde. Så vi har ikke planer om et udgangsforbud, men jeg kan ikke udelukke, at der kan komme andre tiltag«.



Er der forskel på børns og voksnes symptomer?

Magnus: »Det er nogenlunde det samme. Det kan sagtens bare ligne en forkølelse. Man kan blive snottet, få ondt i halsen og måske få feber. Det behøver ikke være så slemt. Men hvis det er corona, så smitter det meget mere end en normal forkølelse. Så hvis man er det mindste syg, så hold afstand. Det gælder for alle. Husk også, at hvis du har en ven, du leger med, så kun at mødes med netop den ven. For hvis det er en ny ven hver dag, så kan smitten nemmere sprede sig«.

Mette: »Som barn skal man ikke gå rundt og være bange i den her tid, men man skal tage det alvorligt, hvilket jeg også ved, mange af jer gør. Og I skal hjælpe os det bedste, I kan, med at få stoppet sygdommen. Så det gælder om at holde afstand. Også med sine bedste legekammerater. Det er lidt, som om vi alle spiller på et landshold lige nu. Og hvis vi alle gør vores bedste, så kan vi godt klare den her situation«.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Børneavisen reporter hedder Emilia Ousmane Ionesco og er 11 år og skulle naturligvis have en selfie med statsminister Mette Frederiksen.

Gør I noget ekstra for at hjælpe de gamle nu? Det er ret trist, at jeg ikke må besøge mine bedsteforældre.

Magnus: »Det vigtigste er nok det, som vi alle sammen kan gøre. Skriv med dem på Facebook eller FaceTime. Find nogle spil, du kan spille med dem online. Og hvis du laver en TikTok-video, så send den også til dine bedsteforældre. Det vigtigste, vi kan gøre, er at vise, at vi tænker på dem, nu hvor vi helst ikke skal ses med dem«.

Mette: »Man kan jo også bage en kage eller nogle boller til dem. Eller lave en lille kurv med nogle blomster og lidt påskeæg og så stille det uden for døren, og så kan man måske lige vinke til hinanden«.



Hvordan har det været at være minister i den her tid?

Mette: »Det har været en speciel tid, og jeg tror aldrig nogensinde, vi kommer til at skulle gøre noget, der er så vildt som det her. Og jeg tror ikke, at der før er truffet så mange beslutninger på så kort tid, der har betydning for så mange i ministerierne«.

Magnus: »Det har været en svær tid. Men der har også været meget positivt. Jeg synes, man kan mærke, at vi alle sammen er fælles om det her. Både blandt os politikere og også ude i befolkningen og hjemme i familierne. Selv om vi ikke kan være fysisk sammen, så står vi sammen. Det er en stor oplevelse«.



Hvad er dit bedste råd til børn, der har svært ved at vænne sig til at skulle være hjemme hele tiden?

Mette: »Lad være med at tænke på det, du går glip af. Der er ingen grund til at ærgre sig over det, man ikke kan lige nu. Koncerter, sport og aktiviteter er jo alle aflyst. Så prøv at fokusere på det positive og se frem mod, at der nok snart skal komme en tid, hvor vi kan leve normalt igen«.

