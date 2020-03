Kulturministeren: Højskolerne bliver reddet

Automatisk oplæsning

Da landets 70 højskoler i sidste uge sendte alle deres elever hjem som følge af coronavirus, var det med bevidstheden om, at hvis krisen trak længere ud end de to uger, hjemsendelsen i første omgang blev sat til, ville de miste hele deres eksistensgrundlag.

Kom eleverne ikke tilbage, ville det være et meget hårdt slag mod den danske højskoletradition.

»Nogle højskoler ville være lukket. Alle højskoler ville være truet«, siger formand for Folkehøjskolernes Forening, Lisbeth Trinskjær.

For selv om højskolerne er selvejende institutioner, er de alle afhængige af offentlige tilskud til deres elever. Det tilskud dækker omkring 50 procent af udgifterne på mange skoler, men bliver kun udbetalt, hvis der er elever på holdene. Uden elever, ingen offentlige tilskud.

Men nu har Kulturministeriet besluttet at dispensere fra reglerne, oplyser kulturminister Joy Mogensen (S).

»Det er jo lidt svært, når alle eleverne er sendt hjem. Det er et af de første steder, hvor vi er ved at lave en ganske omfattende løsning, der muliggør, at højskolerne kan få tilskud, selv om de ikke har nogen elever«, siger hun.

Udsættelse af moms og skat

Ligesom der vil blive dispenseret fra reglen om, at den offentlige støtte baseres på elevtallet året før, oplyser ministeren. For det risikerer jo at rasle gevaldigt ned i 2020 afhængigt af, hvor længe coronakrisen lukker højskolerne.

De danske højskoler har i først omgang sendt deres elever hjem i to uger til og med 29. marts. Det er så kort en periode, at det støttemæssigt bliver opfattet som en sygemeldinger og så fastholdes statstilskuddet. Men efter 29. marts ville skolerne kunne få problemer med statstilskuddet. Og som situationen ser ud i dag, er der ikke mange, der tror, at Danmark bliver normaliseret igen om en uges tid.

Vi har fået lagt nogle vigtige redningsplanker ud Lisbeth Trinskjær, Højskolernes formand,

Ud over at fastholde statstilskuddet kan de højskoler, der får mindre end 50 procent af deres omkostninger dækket af det offentlige, også søge om udsættelse af moms og skat og om lønkompensation på lige fod med alle andre ramte virksomheder, oplyser kulturministeren.

Vigtige redningsplanker

Folkehøjskolerne er glade for udmeldingen.

»Vi har stået og kigget på kanten af afgrunden. Vi er ikke safe, men vi har fået lagt nogle vigtige redningsplanker ud, og vi har fået præcis de ordninger, vi har bedt om«, siger højskolernes formand, Lisbeth Trinskjær.

»Uden de her løsninger var der højskoler, som ville være gået konkurs med det samme. Der er højskoler, der dagligt får opringninger fra banken, der vil høre, om der er fundet en løsning for dem. Nogle har også oplevet, at banken har lukket deres kassekredit. Så det er en stor lettelse, at det her er faldet på plads. Nu kan vi trække vejret lidt«.

Ifølge Folkehøjskolernes Forening får omkring halvdelen af de danske højskoler under 50 procent i offentligt tilskud, så de ud over at oppebære statsstøtten også vil kunne bruge de hjælpepakker, der giver mulighed for lønkompensation til private virksomheder og udsættelse af moms og skat. Mens den anden halvdel modtager lidt over 50 procent i støtte og dermed er afskåret fra de muligheder, der er i hjælpepakkerne. Men foreningen har ikke overblik over, hvad ministeriets redningsplanke konkret vil betyde for de enkelte skoler endnu. Det vil der først blive regnet på i næste uge.

Højskolerne går under alle omstændigheder en hård tid i møde, fordi de mister elevbetalingen, indtil de kan åbne igen.