Ministeriet dropper krav om afstand mellem børn i daginstitutioner

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hverdagen i børnehaver og vuggestuer bliver nu en hel del nemmere.

I retningslinjerne for genåbningens fase to sløjfer Børne- og Undervisningsministeret nu det generelle krav om 1 meters afstand, som ellers omfatter resten af samfundet.

»Det generelle krav om 1 meters afstand, for så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene, gælder ikke. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på, at samvær foregår inden for stuen, og der er stort fokus på hygiejne«, hedder det i retningslinjerne.

Det er dog stadig anbefalingen, at afstanden så vidt muligt overholdes.

Børnene skal stadig som udgangspunkt lege i faste grupper med en fast voksen.

Men når der kun er få børn i institutionen, for eksempel i ydertimerne, kan de nu få lov at lege på tværs af grupperne, hvis det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for trivslen, hedder det.