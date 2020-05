Hidtil ukendt møde kom i centrum i dagens afhøring i Støjbergsagen

Departementschef Uffe Toudal Pedersen forsøgte at overtale Inger Støjberg til at ændre afgørende pressemeddelelse, så indholdet blev lovligt, forklarer han. Alligevel endte han selv med at acceptere Støjbergs version, men sagde ifølge sig selv til hende, at der ville blive administreret lovligt.