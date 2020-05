Politiet undersøger mistænkeligt dødsfald på Christiania Tidligst tirsdag venter politiet at have svar på, om en 58-årig mand har været udsat for en forbrydelse.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et ligsyn har ikke kunnet kaste lys over, hvordan en 58-årig mand, der søndag morgen blev fundet død på Christiania, kom af dage.

Derfor skal manden tirsdag obduceres i et forsøg på at fastslå dødsårsagen, oplyser den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Det var en forbipasserende, der fandt manden død på et toilet, og ringede 112 klokken 06.30 søndag morgen.

Når en person bliver fundet død, og dødsårsagen ikke umiddelbart står klart, behandler politiet dødsfaldet som mistænkeligt.

Det betyder, at politiet behandler findestedet som et gerningssted. Det gør man for at sikre, at vigtige spor ikke går tabt, hvis det senere skulle vise sig, at vedkommende har været udsat for en forbrydelse.

ritzau