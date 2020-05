Forvaltning: Tilladelse til at udlede spildevand i Øresund står ved magt Der er ifølge forvaltning ikke begået fejl, der gør det muligt at trække spildevandstilladelse tilbage.

Her kan du få et overblik over sagen: Forsyningsselskabet Hofor har af Københavns Kommune fået tilladelse til at udlede 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund.

Det svarer til knap 200 fyldte svømmehaller med spildevand.

Udledningen skulle finde sted over fem dage begyndende søndag 24. maj.

Spildevandet skulle udledes fra to punkter ved henholdsvis Skovshoved, hvor et rør går halvanden kilometer ud i Øresund, og fra København, hvor et rør går fire kilometer ud i Øresund.

Baggrunden for udledningen er, at området ved Svanemølleholmen i Nordhavn skal udbygges.

Her skal der bygges boliger hen over en hovedspildevandsledning, som forbinder Strandvængets Pumpestation på Østerbro med Lynetten Rensningsanlæg på Refshaleøen.

Denne hovedspildevandsledning fører spildevand fra både København, Frederiksberg og Gentofte Kommuner.

Hovedledningen skal lukkes midlertidigt, så det kan undersøges, om der kan bygges ovenpå.

Lørdag 23. maj meddelte Hofor, at arbejdet med spildevandsudledningen vil blive udskudt 24 timer til mandag morgen.

Søndag 24. maj oplyste teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), at kommunen vil anmode Hofor om at udskyde udledningen til efteråret.

Det fik Hofor til at meddele, at udledningen er udskudt til oktober.

Teknik- og miljøborgmesteren har bedt om en orientering om forløbet. Den vil mandag eftermiddag blive drøftet af teknik- og miljøudvalget. Kilder: TV2 Lorry, DR, Københavns Kommune, Ritzau. Vis mere

En tilladelse til udledning af 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund kan ikke umiddelbart trækkes tilbage.

Det er konklusionen i en orientering, som teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune har givet teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Orienteringen kommer forud for et møde mandag eftermiddag i teknik- og miljøudvalget, hvor sagen skal drøftes.

Hvis tilladelsen skal trækkes tilbage, forudsætter det ifølge forvaltningen, at der var begået fejl.

Det er der efter embedsmændenes vurdering ikke.

Teknik- og miljøborgmesteren vil dog have yderligere undersøgelser.

»Forvaltningen er nu kommet med sin redegørelse om forløbet. Men vi skal have hver en sten vendt i denne sag«.

»Derfor vil jeg have iværksat yderligere undersøgelser. Vi skal være helt sikre på, at der ikke er juridiske og tekniske muligheder for at undgå den store udledning af spildevand til Øresund«.

»Det er jeg sikker på, at flertallet i teknik- og miljøudvalget vil bakke op om«, siger hun i en skriftlig kommentar.

Hofor: Udledningen er udskudt til oktober

Forsyningsselskabet Hofor, der har fået tilladelsen til at udlede spildevandet, meddelte søndag aften, at udledningen af spildevandet er udskudt til oktober.

Fagfolk og miljøorganisationer har kritiseret, at kommunen har givet tilladelsen til at udlede spildevandet.

Det risikerer at skabe algeopblomstring og ødelægge livsgrundlaget for havets bunddyr, har kritikken lydt.

