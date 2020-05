Usædvanlig og dramatisk vending i Greed-sagen: Vicestatsadvokat anmeldt til politiet for ulovlig kontakt med vidne før afhøring

Mandagens retsmøde blev afviklet i Københavns byrets lejede lokaler i Bella Centeret. Her kunne forsvarsadvokat Kristian Braad fortælle, at vicestatsadvokaten, Helle B. Sørensen, er blevet politianmeldt for blandt andet embedsmisbrug. Mødet er blot et af mange i den danmarkshistorisk store svindel- og hvidvaskssag, der går under navnet Greed-sagen. Billedet er fra 9 april 2020.