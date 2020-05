Motorcyklist stak af - patruljebil bragede ind i træ

Automatisk oplæsning

Det gik over stok og sten, da en patrulje fra Nordsjællands Politi mandag aften jagtede en motorcyklist gennem Ullerup Skov ved Hundested.

Under politijagten - eller eftersættelsen - formåede motorcyklisten at stikke af fra patruljen, som kørte frontalt ind i et træ.

Det fortæller vagtchef Rolf Hoffmann.

»Motorcyklisten kender skoven bedre end patruljen«.

»På et tidspunkt laver han et skarpt venstresving, men politibilen når ikke at dreje og fortsætter ind i et træ«, siger vagtchefen.

Han kan kort efter klokken 21 ikke oplyse, hvorfor politibilen satte efter motorcyklisten.

»Vi har ikke talt med betjentene endnu«, siger Rolf Hoffmann.

Betjentene kom ikke til skade. Til gengæld blev patruljevognen totalskadet.

ritzau