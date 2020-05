Ni er anholdt for medvirken til tre drabsforsøg i bandestrid

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Ni mænd blev onsdag aften anholdt og sigtet for at have medvirket i tre drabsforsøg samt for i flere tilfælde at have været i besiddelse af våben.

Drabsforsøgene fandt sted 3. april i Husum samt 25. og 27. maj i Hvidovre, og politiet mener, at sagen har forbindelse til en verserende bandekonflikt.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik et tip om, at der var planlagt et attentat i Hvidovre onsdag aften. Derfor rykkede politiet ud og afværgede efter eget udsagn et drabsforsøg i byen.

De mistænkte forsøgte at flygte fra politiet i en bil, men føreren mistede herredømmet, og bilen kørte ind i et hus på Strandby Allé. Ingen af husets beboere kom noget til.

Efter ulykken forsøgte personerne i bilen at flygte fra stedet, men to blev anholdt i nærheden. En tredje stak af fra politiet til fods.

»Sådan er det nogle gange. Vi har ikke været lige i hælene på ham på det tidspunkt, hvor bilen forulykker. Men vi kender hans identitet og selvfølgelig i fuld gang med at finde ud af, hvor han opholder sig.

»Men jeg vil da anmode ham om selv at rette henvendelse til politiet, fordi vi skal nok finde ham«, siger Knud Hvass, vicepolitiinspektør og leder af afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi.

Han ønsker ikke at sige, hvilke bander der skulle være tale om, eller om en eller flere personer var målet for det afværgede drabsforsøg onsdag.

I den forulykkede bil fandt politiet en maskinpistol, en pistol og 'en del' ammunition. Det er blandt andet det fund, der gør, at politiet mener, at der var tale om et planlagt drabsforsøg.

Yderligere syv personer er blevet anholdt på adresser i hovedstadsområdet.

Det er muligt, at der er flere medgerningsmænd på fri fod end ham, der stak af onsdag aften, fortæller Knud Hvass.

»Det kan der sagtens være. Efterforskningen kører fuldstændigt videre, så der kan godt komme flere anholdelser«, siger han.

De ni anholdte, som er i alderen 21-26 år, bliver efter planen fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg torsdag over middag. Her vil anklagemyndigheden anmode om lukkede døre, oplyser politiet.

Hvis dommeren vælger, at retsmødet skal føres for lukkede døre, kan pressen og offentligheden kun få lov at høre sigtelsen samt udfaldet af retsmødet.

Hvad de sigtede eventuelt selv måtte forklare, og hvilke beviser politi og anklagemyndighed mener at have mod de sigtede, kommer således ikke frem i lyset.

ritzau