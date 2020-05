Soldat fra Livgarden erkender drab på ekskærestes nye flamme

Automatisk oplæsning

En 44-årig mand erkender at have skudt og dræbt sin tidligere samlevers kæreste - eller elsker - på en adresse i Kongens Lyngby i marts sidste år.

Det fortæller han under et retsmøde i Retten i Glostrup torsdag formiddag.

Drabet blev begået med en nimillimeter Neuhausen-pistol fra Høvelte Kaserne, hvor den tiltalte arbejdede. Han erkender at have stjålet pistolen og ammunition fra sin arbejdsplads aftenen før drabet.

Offeret - en 47-årig mand fra Vestsjælland - blev dræbt af tre skud.

Forud for drabet gik en længere periode, hvor der var stigende spændinger i forholdet mellem den tiltalte, hans tidligere kæreste og hendes nye mand.

Det var i hvert fald den tiltaltes oplevelse, og efter en kontrovers med de to frygtede han, at den anden mand ville udsætte ham for vold.

»Jeg tænker, at nu sker det. Det, der er blevet lovet gennem noget tid«, siger den tiltalte om, at han følte sig truet.

Han var blevet truet af sin ekskæreste. Hun ville sende den nye mand efter ham, sagde hun. Ved en episode mødte hun op på hans adresse - efter at de var flyttet fra hinanden - og truede ham med en stor hund.

Politiet blev derfor tilkaldt, fortæller soldaten.

Han afgiver forklaring fra vidneskranken i midten af retslokalet, hvor adskillige pårørende til drabsofferet er mødt op for at følge retsmødet.

Den tiltalte er spinkel, bærer briller og er iklædt røde lærredsbukser og en mørkeblå polotrøje med mønster. Han har en stak papirer liggende foran sig - der er mange pointer, som han gerne vil af med.

Senioranklager Peter Rask beskriver drabsofferet som den tidligere samlevers nye kæreste. Men soldaten er ikke sikker på, at de to var kærester.

Han forklarer, at hans ekskæreste og offeret indledte en affære tilbage i 2017. Dengang boede soldaten og kvinden sammen i et hus i Kongens Lyngby sammen med deres lille datter.

Det var i samme hus, drabet blev begået i marts sidste år.

Affæren fortsatte angiveligt. Den tiltalte bad den anden mand om at holde sig væk. Rivalen havde selv en kæreste på Vestsjælland.

»Jeg ringede til hans kæreste og fortalte om affæren«, siger soldaten.

»Jeg var ikke jaloux«

Forud for drabet gik ifølge den tiltalte flere år med svære samlivsproblemer i forholdet til kvinden, som er mor til hans datter.

»Hvis man skal opsummere vores forhold, har jeg været udsat for en exceptionelt psykisk belastning«, siger den 44-årige.

Halvandet år før drabet blev han frataget retten til samvær med sin datter, ligesom hans ekskæreste angiveligt forsøgte at fremstille ham som psykisk syg, efter at han havde været udsendt som soldat til Afghanistan.

Men drabet på hendes nye mand havde intet med jalousi at gøre, bedyrer soldaten. Det indgik ellers i politiets teori, da sagen kom frem.

»Jeg vil gerne sparke teorien om jalousidrab til hjørne. I efteråret 2018 gav jeg slip på hende. Jeg var ikke jaloux«, siger han.

Han afviser, at han tog pistolen med hjem fra Høvelte Kaserne med det formål at dræbe den nye mand i ekskærestens liv.

»Jeg kører ikke op på kasernen med det formål at tage en pistol med hjem for at dræbe en mand«, siger soldaten.

Der ventes dom i sagen senere torsdag.

ritzau