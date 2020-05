»Der er ministre i det her land, der er røget for mindre«, siger Venstre-ordfører om Heunicke-forklaring på lukket møde

Sundhedsministeren var »klart på kanten« af loven, da han oplyste Folketinget om hastelov«, mener professor. Heunicke afviser at have givet Folketinget urigtige oplysninger.

Det er tidligere blevet afdækket, hvordan Sundhedsstyrelsen afstod fra at anbefale nedlukninger og generelle tvangsindgreb, selv om statsminister Mette Frederiksen (S) på et historisk pressemøde forklarede, at det var »myndighedernes anbefaling« at lukke samfundet ned.

Nu viser et fortroligt referat, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bag lukkede døre pegede på netop Sundhedsstyrelsen. Det skriver Jyllands-Posten.

»Eksperterne i ECDC (Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol af Sygdomme, red.), eksperterne i WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.), vores eget seruminstitut, vores egen sundhedsstyrelse siger, at det er nu, det skal gøres«.

»Det er den hast, der er. Det starter nu«, sagde Magnus Heunicke under et lukket samråd i Folketingets Sundhedsudvalg om den vidtgående hastelov, der blev vedtaget under stort tidspres.

Det var den hastelov, som blandt andet skulle gøre det muligt at lukke skoler, virksomheder og for store forsamlinger.

Kristian Lauta, der er juraprofessor ved Københavns Universitet, vurderer, at »det lugter af, at ministeren har videregivet urigtige oplysninger til Folketinget«.

»Som jurist kan jeg sige, at vi nu bevæger os ind i noget, der godt kunne blive et juridisk spørgsmål«.

»I henhold til ministeransvarsloven har han en forpligtelse til at give Folketinget korrekte oplysninger. Og i det lukkede samråd er han klart på kanten af det«, siger han til Jyllands-Posten.

Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet, supplerer.

Han vurderer, at ministeren »ikke har givet et hverken retvisende eller fyldestgørende billede af den rådgivning, som han har fået«.

V: Ministre er røget for mindre

Dansk Folkeparti kræver en forklaring. Venstre betegner det som »en alvorlig sag«.

»Der er ministre i det her land, der er røget for mindre«, siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V) til avisen.

Så langt vil hverken De Radikale eller Enhedslisten gå. Men partierne mener, at sagen understreger behovet for en undersøgelse af håndteringen af coronakrisen.

Selv afviser Magnus Heunicke blankt, at han har givet urigtige oplysninger til Folketinget.

»Citatet indgik nemlig i en sammenhæng, der handlede om den hastighed, hvormed mulige tiltag skulle kunne iværksættes - ikke om hvilke tiltag«.

»Det var afgørende, at regeringen med ændringen i epidemiloven fik bemyndigelse til at kunne handle hurtigt. Det behov for hurtig handling blev bakket op af de nævnte myndigheder«, skriver sundhedsministeren i et svar til Jyllands-Posten.

ritzau