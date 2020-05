2.000 danskere samles i protest mod sort amerikaners død

Automatisk oplæsning

Masseanholdelser, tåregasangreb og afbrændte politibiler. Det har været resultatet af sammenstød i USA mellem demonstranter og politibetjente, efter at protester over en sort amerikaners død i politiets varetægt har spredt sig til mange amerikanske storbyer.

Utilfredsheden har også nået andre lande, herunder Danmark, hvor organisationen Black Lives Matter afholdt demonstration søndag eftermiddag. Det foregik dog fuldstændig fredeligt, oplyser Københavns Politis vagtchef Henrik Svejstrup.

Danskere i alle afskygninger samledes ved den amerikanske ambassade på Østerbro i København klokken 14.00. Herfra gik de under en bagende sol med bannere og skilte til Christiansborg. Sluttidspunktet var sat til klokken 17.00, og politiet forventer ikke, at demonstrationen udvikler sig. Vagtchef Henrik Svejstrup vurderer, at demonstrationen nåede sit højdepunkt ved Christiansborg med omkring 2.000 deltagere.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

I USA begyndte de voldsomme protester tirsdag, dagen efter at den 46-årige sorte amerikaner George Floyd mistede livet i politiets varetægt. Videoer viser, at en hvid politibetjent sad med sit knæ på Floyds hals i adskillige minutter under en anholdelse.

Demonstrationer verden over

Søndag var der også demonstrationer i andre europæiske hovedstæder som Berlin og London. Her var store menneskemængder også på gaderne med skilte, hvorpå der stod slogans som ’Black lives matter’ og ’I can’t breathe’ (på dansk: ’Jeg kan ikke trække vejret’). Sidstnævnte er blevet et slogan for bevægelsen, fordi det var de ord, som George Floyd gentog, mens han blev holdt nede af en politibetjent under sin anholdelse.

Weekenden har også været præget af de voldsomme sammenstød i flere amerikanske byer. Lørdag blokerede en gruppe demonstranter for en politibil i kvarteret Prospect Heights i bydelen Brooklyn i New York City. Det fik politibilen til at gasse op og køre direkte ind i menneskemængden.

Sent lørdag aften lokal tid påtalte New York Citys borgmester, Bill de Blasio, den systematiske racisme, som foregår i det amerikanske samfund.

»Vi kan ikke fortsætte sådan her, sagde han ifølge CNN.

