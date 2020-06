Småfugle i Skagen tjekkes for smitte-spredning: Farlig afrikansk flåt kommer tættere og tættere på Danmark

Fugle fra tropiske egne medbringer ofte flåter, når de vender tilbage til Europa efter at have tilbragt vinteren i Afrika - og de kan sprede virus til mennesker. I den seneste tid har Skagen Fuglestation indsamlet flåter fra fugle som et led i et svensk ledet forskningsprojekt.