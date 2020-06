Nu er al fysisk undervisning aflyst: Fem 1.g-elever er coronasmittet efter privat tur til Sverige

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En gymnasieklasse på Roskilde Katedralskole er blevet hjemsendt i 14 dage og får i stedet hjemmeundervisning. Det sker, efter at gymnasiets rektor Claus Niller Nielsen fandt ud af, at fem ud af 12 elever var smittet med corona, skriver B.T.

Ifølge avisen er årsagen med stor sandsynlighed en lille smuttur til Sverige, som 12 elever tog i Kristi Himmelfartsferien fra den 21. maj og de næste dage.

»Jeg blev i går opmærksom på, at en af eleverne i den pågældende klasse var smittet med coronavirus. Så jeg bad dem alle om at blive testet«, forklarer Claus Niller Nielsen til B.T.:

»Siden har jeg løbende fået henvendelser med svar på prøverne. Ud af den gruppe, der helt på egen hånd har været en tur i Sverige i Kristi Himmelfartsferien, er fem ud af 12 testet positiv«.

Da det faktum stod klart for Claus Niller Nielsen, tog han kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som opfordrede ham til at sende dem hjem i 14 dage.

»Jeg kan jo ikke vide med sikkerhed, at de har fået coronavirus i Sverige, men fem ud af 12, der har været det, er altså testet positiv,« siger Claus Niller Nielsen til B.T. og tilføjer:

»Man kan da undre sig over, at eleverne ikke har tænkt sig om. Man kan undre sig over, at der ikke er en voksen et eller andet sted, som har sat foden ned over for den tur. Men det er jo en privat sag«.

Han vil tage en personlig samtale med eleverne, når de vender tilbage.