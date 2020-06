90.000 samler sig i protestgruppe mod Inger Støjberg Den tidligere udlændinge- og integrationsminister fra Venstre er genstand for kritik på de sociale medier.

En lang række danskere har meldt sig ind i en Facebook-gruppe i protest mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Helt præcist har flere end 90.000 mennesker i skrivende stund meldt sig ind i gruppen, der har fået navnet 'Danskerne støtter IKKE Støjberg'.

Her deles negativt rettede opslag mod Inger Støjberg.

Gruppen er oprettet som en reaktion på, at partiet Nye Borgerlige har startet en indsamling til støtte for Inger Støjberg. Den går under overskriften 'Danskerne støtter Inger Støjberg'.

Her kan man give et beløb til annoncer til støtte for den tidligere minister. Ifølge Berlingske var der tirsdag formiddag indsamlet over 325.000 kroner. De kom fra næsten 7000 forskellige danskere.

I protestgruppen beskrives det, hvordan man tager afstand fra generaliseringen om, at danskerne støtter Inger Støjberg. Man vil ikke tages som 'gidsler' i Nye Borgerliges kampagne, lyder det.

»På den måde bliver vi et sagligt, sobert, entydigt og samlet modsvar til Nye Borgerliges kampagne. Ønsker man debat, henviser vi derfor til sider eller grupper, der har debat som formål«, lyder det i beskrivelsen.

Nye Borgerliges initiativ er kommet i forbindelse med den såkaldte instrukskommission.

Kommissionen afhører vidner i en sag om en ulovlig instruks, som Inger Støjberg gav i 2016- Den handlede om, at alle asylpar, der kom til Danmark, skulle adskilles.

Instruksen blev givet, mens Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister.

Den var ulovlig, har Folketingets Ombudsmand vurderet, fordi parrene havde krav på en individuel vurdering. Der kunne være par, som ikke måtte adskilles. Eksempelvis hvis de havde børn.

Internt godkendte Støjberg i 2016, at ikke alle asylpar kunne skilles ad, har hun meddelt kommissionen. Offentligt meldte hun dog noget andet ud.

Støjberg er ikke forundret

Hovedpersonen selv siger, at hun ikke er forundret over Facebook-gruppen.

»Når det er sagt, kan det vel heller ikke undre, at en gruppe som den oplever tilslutning fra for eksempel imamen Fatih Alev og en flok stærkt venstreorienterede mennesker«, skriver Inger Støjberg i en mail.

Hun tilføjer, at hun er rørt og taknemmelig over den støtte, hun har oplevet fra både sit eget parti og fra Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Sidstnævnte har ligeledes har sat en støttekampagne i gang.

