Besøgsregler på plejehjem lempes efter massiv kritik

Ældre kan få besøg indendørs af få faste personer. Ældre Sagen mener, at åbningen er for forsigtig, mens Lægeforeningen efterlyser, at de ældre igen må få et knus.

Besøg på plejehjem skal som udgangspunkt stadig gennemføres udenfor.

Men ældre, hvis helbred gør, at de ikke kan få besøg udendørs, må i stedet få besøg indendørs. Dog kun af 1-2 faste personer.

Det fremgår af den lempelse af besøgsrestriktionerne, som Sundheds- og Ældreministeriet udsender i dag.

Der har ellers været næsten totalt besøgsforbud på alle plejehjem siden 11. marts. Forbuddet blev indført for at forhindre corona-smitte i at brede sig blandt de ældre, men det har været udsat for massiv kritik.

Fakta Lempelse af besøgsregler på plejehjem Besøg skal som udgangspunkt udføres udendørs. Man kan ikke længere forbyde et udendørsbesøg.

Som noget nyt bliver det muligt at få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren selv udpeger. Hvis en beboers helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet, gør , at besøget ikke kan foregå udendørs.

Det vil være ledelsen på plejehjemmet, der i den konkrete situation beslutter, om der kan se besøg. Vis mere

1. maj åbnede en politisk aftale for, at de ældre kunne få besøg udendørs. Men reglerne tillod stor fortolkning lokalt, hvilket har betydet, at der har været store forskelle på, hvilke regler der var for besøg fra kommune til kommune. En rundspørge Politiken foretog blandt plejehjemsledere afslørede, at halvdelen af plejehjemmene kun tillod besøg af en halv times varighed.

Udendørsbesøg kan ikke forbydes

Ministeriet skriver, at det trods de ny regler stadig er sådan, at besøg som udgangspunkt skal gennemføres udendørs. Man kan ikke længere forbyde et udendørsbesøg.

De lempede regler får dog ikke kritikken til at forstumme.

Ældre Sagen kritiserer i sit høringssvar, at restriktionerne stadig er for stramme og efterlyser, at der åbnes mere for indendørs besøg.

»Plejehjemmene kan langt bedre håndtere besøg nu, end de kunne for to måneder siden. Vi er i en situation, hvor der er bedre kontrol over pandemien, lavt smittetryk, faldende antal indlagte og flere værnemidler«, siger Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup i en pressemeddelelse.

Lægerne efterlyser retten til knus

Også Lægeforeningen er kritisk. Foreningen ville gerne have set yderligere åbninger. Blandt andet at der var mulighed for fysisk kontakt mellem ældre og pårørende.

Ministeriet skriver, at de nye regler senest 15. august skal ses efter i sømmene ved et statusmøde mellem »relevante parter«, men Lægeforeningen understreger, at når åbningen er »så forsigtig«, bør der evalueres langt tidligere.

Lempelserne gælder også for besøg på sygehuset og på psykiatriområdet.

