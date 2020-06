To mænd sigtes for drab efter dødeligt knivstik i Holbæk

Automatisk oplæsning

To mænd blev onsdag stillet for en dommer, efter at en 52-årig mand tirsdag døde efter knivstik i Holbæk.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Den 52-årige blev tirsdag formiddag fundet på Lindevej i Holbæk hårdt såret af knivstik. Efterfølgende anholdt politiet tre mænd.

To af dem på 27 og 28 år blev fremstillet i et grundlovsforhør, hvor en dommer valgte, at de skulle varetægtsfængsles frem til foreløbigt 7. juli.

De to mænd sigtes for drab. Ifølge Ekstra Bladet, som var til stede ved retsmødet, nægtede de to sig skyldige. Den ene ville gerne svare på spørgsmål, mens den anden afviste.

Da dommeren valgte at lukke dørene ved retsmødet, holdes det dog hemmeligt, hvad der er blevet forklaret.

Formodentlig et 'internt opgør'

Den tredje anholdte mand - på 43 år - er udeblevet fra afsoning, og han går derfor i gang med at afsone tre måneders fængsel i en sag om narko og våben.

Han er også sigtet for drabet, men anklagemyndigheden har ikke vurderet, at der var grundlag for at kræve ham varetægtsfængslet.

Den 52-årige mand døde på sygehuset tirsdag klokken 15.07. Manden var blevet stukket flere gange med kniv, og hans liv stod altså ikke til at redde.

Politiet oplyste tirsdag, at man formoder, at der er tale om et 'internt opgør'. Det menes ikke at være banderelateret.

ritzau