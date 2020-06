Flertal fjerner tre måneders tænkepause ved skilsmisse

Automatisk oplæsning

Forårets coronakarantæne har fået eksperter til at forudsige flere skilsmisser, og de skal nu ikke længere vente de obligatoriske tre måneder på at få den gennemført.

FAKTA Forskning i skilsmisser Statistikken viser: Knap halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse. I Danmark er der cirka 15.000 skilsmisser årligt. Kvinder er i snit 44 år, mænd i snit 47 år ved skilsmisse. Et ægteskab varer i gennemsnit 12,5 år. Mindst 4 ud af 5 får det rigtig godt igen, men det kan tage tid. Cirka 3 ud af 10 har fundet en ny partner ved skilsmisse. De 5 almindeligste forklaringer: Mangel på intimitet og kærlighed. Kommunikationsproblemer. Tab af sympati, respekt eller fortrolighed. Vi voksede fra hinanden. Utroskab. Vis mere

Et politisk flertal afskaffede torsdag refleksionsperioden på tre måneder efter ansøgning om skilsmisse.

Ordningen har været kritiseret, siden den trådte i kraft i foråret 2019.

Både fra politisk hold og fra flere organisationer har det lydt, at man egentlig bare forlængede problemerne ved en skilsmisse ved ordningen.

Den var ellers tiltænkt at skulle give anledning til at genoverveje, om en skilsmisse var den rigtige vej at gå.

Socialdemokratiet er glad for, at ordningen nu er afskaffet.

»Det har vist sig, at den er rigtig dårlig. Ikke kun for forældrene, men også for børnene. Når man har besluttet sig for at blive skilt, så er det det, man vil. Og så er det egentlig bare at holde børnene som gidsler at trække pinen ud, siger Birgitte Vind, familieordfører for partiet, til DR.

Refleksionsperioden blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget som en del af en samlet skilsmisseaftale i 2018 med den daværende børne- og socialminister, Mai Mercado (K), i spidsen.

Skaber flere problemer

Siden ordningen trådte i kraft, har den dog ifølge organisationer skabt flere problemer, end den har løst.

Derfor er begejstringen stor hos Danske Familieadvokater.

»Endelig. Det var på tide. Vi har ikke syntes, at refleksionsperioden har hørt til i et demokrati«.

»Vi har altid ment, at hvis folk vil ud af deres ægteskab, deres sambeskatning og deres gensidige arveret, så skal de kunne komme det, når de vil det, siger formand Anne Broksø.

122 valgte at blive sammen

Berlingske har tidligere beskrevet, at 122 ud af 1523 par i skilsmisse i andet halvår af 2019 valgte at blive sammen efter de tre måneders tænkepause.

Trods kritikken mener De Konservative fortsat, at ordningen har sin relevans. Partiet er ikke tilfreds med afskaffelsen.

»Jeg er rigtig trist over det. En skilsmisse er en livskrise for mange familier. Der er børn involveret, det er svært for dem og forældrene. De her tre måneders refleksion var med til, at man kunne tænke sig om, siger familieordfører Brigitte Klintskov Jerkel til DR.

Ændringen træder i kraft 1. juli.

