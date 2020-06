Sårbare borgere kan igen få besøg som normalt

Automatisk oplæsning

Det midlertidige besøgsforbud på socialområdet bliver ophævet fra onsdag.

Det betyder, at beboere på sociale tilbud igen kan få besøg som normalt. Det oplyser Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

De sociale tilbud omfatter eksempelvis opholdssteder for børn og unge, døgninstitutioner, diverse botilbud og kvindekrisecentre.

Bekendtgørelsen har haft til formål at beskytte de sårbare mennesker på landets sociale tilbud mod smitte med coronavirus.

Den er blevet lempet flere gange. Og nu bliver den altså ophævet som led i genåbningen af Danmark. Det er besluttet af et bredt politisk flertal.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) er glad for, at hverdagen så småt vender tilbage på de sociale tilbud.

»Vi skal både beskytte sårbare mennesker mod coronasmitte og mod ensomhed, der har ramt mange hårdt«.

»Derfor har vi nu ophævet det generelle besøgsforbud på socialområdet«, siger hun i pressemeddelelsen.

Nogle beboere er meget sårbare

De lokale ledelser får mulighed for at indføre besøgsrestriktioner på det enkelte tilbud.

»På nogle sociale tilbud er der beboere, som er meget sårbare i forhold til smitte. Derfor er det helt centralt, at lederne på de enkelte tilbud har mulighed for fortsat at beskytte dem«.

»Det vil også være muligt hurtigt at lukke af for besøg i et tilbud, hvis der eksempelvis er behov for det i forbindelse med håndtering af lokale smitteudbrud«, siger Astrid Krag i pressemeddelelsen.

Med ophævelsen af forbuddet bliver besøgene normaliseret. Det understreges imidlertid, at det er vigtigt, at generelle forholdsregler for at undgå coronasmitte fortsat bliver taget under besøg.

Der er politisk afsat 20 millioner kroner til, at beboere på forskellige botilbud kan tage på dagsture. Pengene kan også bruges til andre sociale aktiviteter for beboerne hen over sommeren og resten af året.

ritzau