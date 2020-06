Dramatisk nedlukning af Sjælland fører til dom for spionage og drabsplaner

Automatisk oplæsning

En 40-årig iraner er dømt skyldig i spionage og medvirken i forsøg på manddrab.

Sagen udspringer af de dramatiske dage i september 2018, hvor dansk politi i en storstilet aktion afspærrede forbindelserne til og fra Sjælland og tjekkede alle, der ville forbi kontrolposterne med tungt bevæbnede betjente.

SAGEN KORT Lørdag den 28. september 2018 afspærrede tungt bevæbnede betjente veje og færgeforbindelser ud fra Sjælland. Den var et led i en såkaldte Manhunt-operation, hvor alt sættes ind for at lede efter ekstremt farlige gerningsmænd. Der var frygt for, at ukendte personer ville slå til mod en gruppe eksil-iranere i Ringsted, hvor de driver en tv-station for ASMLA, en gruppe, der vil løsrive en region i Iran. Sagen har ført til afdækning af udenlandske efterretningstjenester, der menes at gennemføre operationer i Danmark. Den norsk-iransk mand blev anklaget for i ledtog med en føringsofficer fra en iransk efterretningstjeneste at planlægge drab i Danmark. Ringsted-iranerne er blevet koblet til en terrorsag med tråde til Holland. Den handler om angreb mod mål i Iran. De mistænkes også for spionage til fordel for Saudiarabien. Vis mere

Den norsk-iranske mand havde afslappet og i småsnak med sin tolk og sin forsvarer afventet dommen i en sag, som han hele tiden har nægtet sig skyldig i.

Han blev dømt for at have overtrådt straffelovens paragraf om spionage ved at hjælpe til, at en fremmed efterretningstjeneste kunne virke inden for den danske stats område.

DOKUMENTATIONLæs rettens referat af dommen

Han blev anholdt i oktober 2018 i Gøteborg og udleveret til Danmark. Det har vist sig, at han blev fulgt tæt af PET, da han havde besøgt Ringsted og blandt andet fotograferede den ejendom, en iransk løsrivelsesgruppe har til huse i.

Det fandt PET ud af via hemmelige ransagninger af blandt andet hans hotelværelse, da han på et tidspunkt var nede at spise morgenmad en snes minutter.

Retten finder, at manden måtte have indset, at han ved sine undersøgelser og observationer hjalp den iranske efterretningstjeneste og at arbejdet skulle gøre det muligt for den at slå målet - en repræsentant for løsrivelsesgruppen - ihjel.

Derfor er han samtidig skyldig i drabsforsøg, konkluderer retten.

»Der lægges til grund, at disse observationer var til brug for en kommende operation. Retten lægger til grund, at den kommende operation var et drab«, konstaterede retsformanden, da skyldskendelsen faldt.

»Det er en historisk skyldskendelse. Den iranske efterretningstjeneste ville begå drab på dansk jord«, siger anklager Søren Harbo.

Noget tyder på, at det iranske angreb mod målene i Ringsted kunne være nært forestående.

Beviserne bygger den blandt andet på den chat, der har været mellem manden og hans kontakt i den iranske hemmelige tjeneste.

Retten ser samtidig den nu dømtes handlinger som et led i de attentater, der har været i Europa mod personer, der er modstandere af præstestyret. Den del af straffesagen er behandlet bag lukkede døre.

Manden har selv afvist at ville forklare sig under retssagen. Han har udtalt sig under politiets afhøringer, men forklaringerne fra dengang anser retten for at være utroværdige.

De mennesker, han spionerede mod, indgår i en løsrivelsesgruppe, hvis mål er at få en iransk region gjort selvstændig.

Tre medlemmer af gruppen i Ringsted er sigtet for at hylde et terrorangreb mod en iransk militærparade og indsamle penge til terrorstøtte. De mistænkes også af PET for at have spioneret på vegne af Saudiarabien.

