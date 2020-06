Skole advarer forældre: »Det kan være et spørgsmål om tid, før en reel voldtægt finder sted«

Automatisk oplæsning

Piger skal tage sig i agt, hvis de går uden døre om aftenen i Fløng ved Roskilde.

Den advarsel kommer fra Fløng Skole, der i et brev sendt ud via Aula advarer om, at piger ned til 6. klasse i flere tilfælde har været udsat for overgreb af unge mænd med det, den betegner som en »bekymrende adfærd i form af voldtægtskultur«.

Flere piger er blevet antastet

Advarslen kommer i kølvandet på flere hændelser, hvor småpiger med spark, slag eller skrig har måttet kæmpe sig fri fra grupper af mænd, som har forsøgt at trække dem ind i buskadser eller på anden måde holde fast i dem, så de ikke kunne undslippe.

Nogle af dem er blevet tilbudt penge for at smide tøjet, fremgår det af brevet, som forudser, at det kan ende helt galt: »Sådan som det bliver fortalt, vurderer vi, det kan være et spørgsmål om tid, før en reel voldtægt finder sted. Vi taler om piger helt ned til 6. klasse«, fremgår det af brevet, som blandt andre Berlingske refererer.

Gerningsmændene kommer, fremgår det, fra Hedehusene og Charlotteager, et af de belastede kvarterer, der tidligere har været på ghettolisten.

Udlændinge- og integrationsminisiter Mattias Tesfaye reagerer skarpt på udviklingen: »Det er jo komplet vanvittigt. Rystende. Skræmmende. Totalt uacceptabelt«, skriver han i et opslag på Facebook.

Udvalgsformand: Skolen burde have holdt et forældremøde

Formanden for kommunens institutions- og skoleudvalg, Kurt Scheelsbeck (C), siger i et interview med TV 2 News, at skolen burde have håndteret situationen anderledes.

Den lokale fritids- og ungdomsklub har inviteret forældrene til orienteringsmøder om overgrebene, fortæller han.

»Jeg kunne godt have set, at skolen havde gjort det samme i stedet for at sende et brev ud«.

Ifølge byrådsmedlemmet har politiet og de kriminalpræventive medarbejdere været opmærksom på, at der har udviklet sig problemer på stedet med det, han betegner som en festkultur og fire-fem unge, der sælger stoffer.

»Men vi har ikke fået besked om, at der er sket overgreb som dem, der bliver beskrevet«.