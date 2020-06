Politi undersøger dødsfald i Silkeborg som mistænkeligt

Automatisk oplæsning

En person er søndag eftermiddag fundet livløs i Silkeborg.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Vedkommende er fundet død i nogle siv i vand ved Vestergade, og politi og redning arbejder søndag eftermiddag på stedet.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få fat på vagtchefen hos politiet.

Til TV2 Østjylland oplyser vagtchef Allan Riis, at det modtog en anmeldelse om den livløse person klokken 14.30. Det betragter dødsfaldet som mistænkeligt.

»Vi anser det for at være et mistænkeligt dødsfald, og derfor har vi valgt at lave en afspærring dernede. Det er egentlig, så vi kan vurdere, om det er en forbrydelse, der er sket, eller en ulykke«, siger vagtchefen til mediet.

Når en person findes død, og det ikke klart fremgår, hvordan personen er død, betragtes det som mistænkeligt.

Det sker, for at undgå at eventuelle tekniske spor fra stedet går tabt.

ritzau