ISS siger farvel til lønkompensation og fyrer 300 i Danmark Servicevirksomheden ISS træder ud af ordning om lønkompensation og opsiger 300 medarbejdere.

Servicevirksomheden ISS har som konsekvens af coronakrisen ikke så meget at lave for sine kunder som tidligere og opsiger derfor 300 medarbejdere.

Det oplyser selskabet mandag i en pressemeddelelse.

Samtidig oplyser ISS, at selskabet træder ud af ordningen om lønkompensation, som det har været tilknyttet siden marts.

Ordningen går groft sagt ud på, at staten har betalt størstedelen af medarbejdernes løn til en vis grænse, hvis virksomhederne sendte dem hjem i stedet for at fyre dem.

ISS kalder opsigelserne for en tilpasning til 'en ny virkelighed'.

»Vi har et stort ønske om at fastholde flest mulige arbejdspladser og tage ansvar i den situation, som vi står i som samfund og som virksomhed«, siger direktør for ISS i Danmark Christian Lindskov Alsø.

»Samfundet står over for nedsat aktivitet også de kommende måneder, og derfor er vi desværre nødt til at tilpasse vores bemanding til den nye virkelighed for at sikre en sund forretning og arbejdspladser også i fremtiden«.

