Flygtningeformand skal stå i spidsen for Børnerådet Agi Csonka skal indtil udgangen af 2021 tale børnenes sag og rådgive regeringen på området.

Den nye formand for Børnerådet er fundet, og det bliver Agi Csonka, der frem til udgangen af 2021 skal stå i spidsen for rådet.

Det oplyser Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

59-årige Agi Csonka er programchef i Villum Fonden med ansvar for blandt andet børn og unge. Desuden er hun formand for Dansk Flygtningehjælp.

Det er altså en profil med erfaring fra området, som nu træder til i Børnerådet, som er et statsligt råd, der arbejder for at sikre børns rettigheder i lys af FN's børnekonvention. Rådet rådgiver ligeledes regeringen i politiske spørgsmål om børn og unge.

Agi Csonka har været ansat i vidensorganisationen SFI, der i dag hedder Vive, og som forsker i børns vilkår. Den viden vil hun trække på i det nye arbejde, fortæller hun.

»Men det er jo ikke alt, man kan forske sig til. Derfor vil jeg særligt prioritere, at vi får de dygtige rådsmedlemmers viden i spil sammen med forskningen og ikke mindst børnenes perspektiv«, siger hun.

Agi Csonka henviser til de seks rådsmedlemmer, der sidder under Børnerådet. De består blandt andet af universitetsfolk og kommunalt ansatte, der beskæftiger sig med børne- og ungeområdet.

En stemme for alle

Hun siger, at bedre vilkår for udsatte børn bliver en mærkesag.

»Den udfordring er jo kæmpe stor og meget kompleks, og den er jeg sikker på, vi skal fokusere på.

»Men Børnerådet er jo alle børns råd. Vi er stemme for alle børn, uanset hvor de kommer fra«, siger Agi Csonka.

Særligt er hun glad for at træde til som formand for Børnerådet under en regering, der har meldt ud, at børnene skal have et stort politisk fokus.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har sågar betegnet sig selv som børnenes statsminister.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) siger, at Agi Csonkas baggrund som barn af forældre, der flygtede fra Ungarn før hendes fødsel, har en 'stærk historie som mønsterbryder' og er et godt match på børneområdet.

»Hun har igennem hele sin karriere haft en særlig interesse og engagement i børn og deres vilkår i uddannelsessystemet«, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Agi Csonka overtager posten efter Mette With Hagensen. Hun trak sig i slutningen af april, fordi hun vil bruge sin tid på at arbejde på at blive Socialdemokratiets spidskandidat i Region Syddanmark ved næste års regionsrådsvalg.

