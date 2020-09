Motorvej åbner med massiv kø efter muligt stenkast

Automatisk oplæsning

Amagermotorvejen blev spærret i omkring en time mandag eftermiddag, og det har ført til omfattende kø.

Vejen blev spærret mod nord fra afkørsel 22 efter klokken 14.

Hundepatruljer blev sendt ud for at undersøge området, fordi politiet havde mistanke om, at der var kastet en sten fra en bro, der går over motorvejen.

Kort efter klokken 15 skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter, at vejen er genåbnet.

Der er dog opstået en del kø på stedet. Og da det kolliderer med myldretiden, forventer politiet, at trafikken på Amagermotorvejen vil være påvirket de næste timer.

Det fremgår af politiets opslag ikke, om undersøgelserne på stedet har ført til nogen fund.

ritzau