Alternativet kritiserer udnævnelse af Kofod: »Dårlig dømmekraft af Mette Frederiksen«

Det var en klar fejl, da statsminister Mette Frederiksen sidste år gjorde Jeppe Kofod til udenrigsminister.

Det mener Alternativets leder, Josephine Fock, som kritiserer Frederiksen for at udnævne Kofod til minister, selv om Kofod i 2008 under et arrangement i det socialdemokratiske ungdomsparti, DSU, havde haft sex med en 15-årig pige. Kofod var dengang selv 34 år og medlem af Folketinget.

»Det er dårlig dømmekraft af Mette Frederiksen at udpege ham som udenrigsminister«, siger Josephine Fock.