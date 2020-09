»Det er en katastrofe«: Coronasmitte stopper alle køreprøver i København

Automatisk oplæsning

Håbefulde køreskoleelever i og omkring København må væbne sig med ekstra tålmodighed.

Både de praktiske køreprøver og teoriprøver er fra torsdag stoppet midlertidig i København og på den københavnske Vestegn på grund af coronasmitte i politiet. Det påvirker flere hundrede elever.

Det oplyser politiinspektør Steen Søder, der er er leder af center for færdsel og trafik i Københavns Politi.

»To af vores prøvesagkyndige er desværre blevet konstateret smittet med Covid-19«, siger han.

Desuden har endnu en ansat ved centret meldt sig syg med coronasymptomer torsdag morgen.

Alene torsdag er cirka 140 teoriprøver samt 127 praktiske prøver aflyst. Også fredag er alle prøver aflyst.

»Det er nogenlunde samme antal prøver, der bliver aflyst fredag. Vi ligger i det leje af prøver om dagen«, siger Steen Søder med henvisning til torsdagens tal.

De, der får deres prøver aflyst, får besked om det fra deres kørelærere.

Alle prøvesagkyndige skal testes

På grund af smitten blandt de ansatte har politiet vurderet, at alle prøvesagkyndige skal testes for coronavirus, før de igen kan blive sendt ud i bilerne med køreskoleeleverne.

»Afviklingen af en køreprøve foregår altså med to mennesker i en bil med forholdsvis kort afstand. Derfor synes vi rent anstændigvis, at vi bliver nødt til at lukke ned«, siger Steen Søder.

I første omgang er det kun prøverne torsdag og fredag, der er aflyst. Politiinspektøren ønsker ikke at give et bud på, hvornår det er muligt at genoptage køreprøverne.

Alt andet lige kommer det til at forlænge køen til en køreprøve, når prøverne kan genoptages, oplyser Steen Søder.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at der er kø til køreprøver i København«.

»De prøver, der er aflyst torsdag og fredag i København og på Københavns Vestegn, skal afvikles på et tidspunkt, så det er klart, at der kommer et øget pres«, siger han.

Politiinspektøren tilføjer, at politiet skal finde ud af »hvordan og under hvilke konditioner, der kan udføres køreprøver i fremtiden«. Han går ikke i detaljer med, hvad det kan være.

Hos Dansk Kørelærer-Union vækker det bekymring hos landsformand Bent Grue, at flere hundrede prøver må aflyses om dagen.

»Jeg tænker, at det er en katastrofe«, siger han.

»Det er klart, at hvis det kun er lukket i en eller to dage, så er det til at overskue«.

»Det svarer nogenlunde til en sneaflysning, men det er tidligt, at sneen nu er faldet i København, og hvis de ansatte skal være hjemme i 14 dage, kan jeg se et kæmpeproblem«, siger Bent Grue.

Det er muligt for køreskoleelever at søge mod andre politikredse for at tage en teori- eller køreprøve.

Ritzau