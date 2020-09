Han insisterer på offentlighed om spionernes hemmelige liv, »men den her eksponering er nok i overkanten«

Sikkerheden i Tilsynet med Efterretningstjenesternes (TET) ydmyge lokaler er endnu mere udtalt, end når man som journalist besøger Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) hovedkvarter et lille kvarters spadseretur derfra.

Begge lokaliteter i det centrale København er indhegnet af avanceret udstyr, som skal beskytte mod elektromagnetisk overvågning, i efterretningskredse kaldet Tempest-beskyttelse. Begge steder bliver gæster bedt om at lægge mobiltelefoner og andet internetforbundet udstyr i et aflåst sidelokale for at mindske risikoen for aflytning. Men spiontilsynet topper sikkerhedsniveauet ved at frabede sig selv analoge diktafoner. Interviewet med tilsynsformand Michael Kistrup må derfor gennemføres på gammeldags manér med pen, papir og ømhed i hånden.

Landsdommer Michael Kistrup har i knap tre år været formand for det uafhængige spiontilsyn. Vagthunden blev født i 2014 for at føre kontrol med de danske efterretningstjenesters behandling af oplysninger om borgere i Danmark. Tilsynet skal sikre, at spionerne ikke overskrider de grænser, Folketinget har opstillet.