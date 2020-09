Seks reaktioner på ny Danske Bank-afsløring: Forbrydersyndikat er efterhånden en mere passende beskrivelse end et pengeinstitut

Vanvittigt. Fuldstændig grotesk. Et forbrydersyndikat.

Nye afsløringer af den omfattende hvidvask i Danske Banks nu lukkede estiske filial i årene 2007-2015 viser, at kunderne talte organiserede kriminelle, våbenhandlere og personer med tråde til terrornetværk.

Afsløringerne fra de såkaldte FinCen Files, som Politiken, DR og Berlingske har fået adgang til i samarbejde med blandt andet amerikanske BuzzFeed News vækker forargelse blandt politikere og debattører.

Her er seks tweets dagen derpå:

Det tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten Pelle Dragsted er en af dem, der ikke lægger fingrene imellem. Han sammenligner Danske Bank med et »forbrydersyndikat«.

Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, siger, at det er »vanvittigt«, at bankens kunder har haft tråde til Taleban, al-Qaeda og mafiaen.

Politisk rådgiver i Socialdemokratiet Frederik Lasserre kalder det »fuldstændig grotesk« og finder det bekymrende, at så mange af de nye afsløringer ikke blev fanget af den interne advokatundersøgelse af skandalen.

Professor på Copenhagen Business School og direktør i tænketanken Europa Bjarke Møller mener, at politikerne ikke igen skal træde til med hjælpepakker til banken, hvis det skulle blive nødvendigt som det skete under finanskrisen for 12 år siden.

Debatredaktør og lederskribent på Politiken Magnus Barsøe hæfter sig lettere sarkastisk ved, at sagen kommer i kølvandet på en uheldig optræden fornylig af Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg, som i et tv-interview mente, at de yngre generationer har lært, at de kan læne sig tilbage og blive reddet i økonomiske kriser. Og at det giver en generation, som mangler vilje og knofedt til at tage fat og skabe sine egne muligheder.

Vi slutter vores lille tweet-rundtur hos brugeren Andreas Rasmussen. Han hæfter sig ved, at træneren i superligaklubben FC København, Ståle Solbakken, bør takke Danske Bank for at løbe med opmærksomheden på en dag, hvor Brøndby slog FCK i Parken og sendte Solbakkens hold ned i bunden af tabellen.