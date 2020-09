Byen får en ungekriseledelse: Aarhus' borgmester appellerer til de unge om at hjælpe til

Aarhus’ borgmester maner til besindighed hos byens unge for at få standset coronasmitten.

Byen opretter en ungekriseledelse, der skal hjælpe til at få bugt med de høje smittetal og være med til at sikre, at indsatsen mod virussen også rammer rigtigt i forhold til byens ungdomsliv.

Den får blandt andet deltagelse af unge studerende.

»De skal hjælpe til at sikre, at man kan have et godt og aktivt socialt liv, samtidig med, at man passer på«, siger Jacob Bundsgaard (S).

Årsagen er de seneste - og uheldige - tal for nysmittede med corona: »Det er gået hastigt den forkerte vej de seneste dage«.

»Det er nu, der skal sættes ind, hvis det skal lykkes at bremse op. Det kræver noget af vore unge mennesker«.

Han understreger, at det er nødvendigt at få de unge til at bidrage til opgaven med at sænke spredningen af corona.

»Jeg ved godt, at det er en urimelig fordring at bede begrænse den sociale aktivitet. Men det er nødvendigt, hvis vi skal tage vare på vore kære«, siger Bundsgaard.

»Vi kommer til skulle yde en ekstraordinær indsats for få smitten ned. Det har vi en samfundspligt til«.

I går blev der registreret 41 nysmittede i byen. Der ligger 9 på byens universitetshospital.

Som led i den skærpede indsats opstilles nu et mobilt testcenter i Gellerup-kvarteret.

»Det er naturligt at gøre det der i lyset af det stigende smittetryk. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at der er det største behov«, siger regionsrådsformand Anders Kühnau fra Region Midt.

Ifølge Jacob Bundsgaard blev mange testet, da der under det foregående udbrud i byen var opstillet en testvogn i Gellerup.

»Men ikke mange fra området har ladet sig teste, siden den ikke var der mere«.

Politidirektør Kirsten Dyrman oplyser, at betjente i øjeblikket arbejder med at sikre, at opholdsforbud og coronaregler - også i nattelivet - overholdes.

»Vi vil gerne anerkende, at borgerne har rettet sig efter retningslinjerne. Vi tror, at der skal en fælles indsats til, så kommer vi i mål«.

Fra enhedschef Charlotte Hjort fra Styrelsen for Patientsikkerhed lyder et afgørende råd: »For ikke at smittede videre, skal man tage det her alvorligt. Det er ikke naturligt for os at tænke over, om vi står en meter fra andre. Men det skal ind på rygmarven«.

