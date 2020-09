Der er småbyger. Der er skybrud. Og så er der det, der kan ramme i morgen

Et meget kraftigt lavtryk er på vej nordud fra Tyskland-Polen-området.

Er sjællænderne heldige, så ender det med at ryge op over det sydlige Sverige. Men det kan også komme ind over den østlige del af landet, hvor der for alvor kan blive åbnet for sluserne. Det kan ende med, at der bliver smidt 30-70 millimeter regn - lokalt endda endnu mere - i løbet af fredagen.

Danmarks Meteorologiske Institut definerer kraftig regn som over 24 millimeter på et døgn. Et skybrud er 15 millimeter på en halv time. De tal viser, at der kan komme ganske meget vand over regionen, hvis lavtrykket vælger at lade det gå ud over Østdanmark.

Kan ikke fastslå banen helt nøjagtigt

Usikkerheden i den bane, det kan ende med at tage, er på blot 50 kilometer, men det er nok til, at meteorologerne nu har udsendt et varsel om, at der kan være meget vådt vejr i vente. Der er risiko for det, der på meteorolog-dansk kaldes farligt vejr, hvor der er grund til agtpågivenhed, når man færdes ude.

Passerer regnmåleren de 70 millimeter, svarer det til, at jorden skal opsuge 70 liter vand pr. kvadratmeter. Det er en sjat - og måske også mere, end haven har godt af. Så der er, advarer DMI, grund til at være opmærksom på risikoen for blandt andet oversvømmede kældre eller vandfyldte veje.