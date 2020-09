Nok er nok: Venstre vil ikke længere acceptere corona-dekreter fra Heunicke

Det skal være slut med, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en lind strøm kan udstede dekreter i form af bekendtgørelser med stor betydning for befolkningens liv og hverdag med Folketingets medlemmer som tilskuere.

Det mener Venstre, der i et nyt udspil foreslår at lægge magten over en stribe administrative beslutninger i hænderne på en epidemikommission med Sundhedsstyrelsens direktør i spidsen. Venstre vil samtidig sikre, at Folketinget formelt skal konsulteres ved større ændringer af befolkningens frihedsrettigheder – altid med fuld åbenhed om ekspertmyndighedernes indstillinger og anbefalinger.

»I dag er det meget svært at få at vide, om regeringens beslutninger er truffet efter faglig indstilling, eller om de er truffet på statsministerens mavefornemmelse. Vi vil have et opgør med den nuværende meget udanske måde at gøre det på«, siger politisk ordfører Sophie Løhde (V).