Velux-chef tilstod at ville sælge papirer - men afviser nu

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En nu tidligere chef i Velux-koncernen tilstod i maj 2016, da han for anden gang blev anholdt på en mistanke om, at han ville sælge fortrolige dokumenter.

Det er onsdag kommet frem i Retten i Helsingør, hvor den tidligere chef er tiltalt for at have indsamlet fortrolige dokumenter om vinduesgiganten og forsøgt at sælge hemmelighederne til den polske ærkerival, Fakro.

Siden har den tidligere chef dog trukket tilståelsen tilbage.

»Jeg troede, at jeg med en tilståelse kunne undgå at få en fængselsstraf og i det mindste komme ud af varetægtsfængsling. Jeg vil igen gøre opmærksom på, at jeg var under et enormt pres«, siger chefen og understreger:

»Den (tilståelsen, red.) har jeg så to gange efterfølgende tilbagekaldt hos politiet«.

Varetægtsfængsling undgik han dog ikke, da en dommer i et lukket grundlovsforhør valgte at fængsle ham. Siden blev han dog løsladt.

Ved afhøringen i maj 2016 erkendte han at have lavet en såkaldt 'tilbudsliste' over fortrolige oplysninger om Velux. I papiret skriver han blandt andet, at han har oplysninger om salgstal, et nyt ovenlysvindue samt optagelser fra strategiske møder.

Han fortalte også, at listen blev givet videre til den erhvervsmand, som også sidder på anklagebænken i sagen. Erhvervsmanden er tiltalt for at have mødtes med Fakro for at sælge hemmelighederne, men nægter sig skyldig.

Erhvervsmanden fik også tilsendt fortrolige papirer - som dog var gjort ulæselige, så kun overskriften kunne ses, fortalte Velux-chefen.

Må da være nemt at fortælle sandheden?

Den tidligere Velux-chef har siden trukket tilståelsen tilbage, og under retssagen, der begyndte tirsdag, har han nægtet sig skyldig.

Tirsdag forklarede han, at det var ham, der lavede oversigten over Velux-oplysninger, men at papiret kun var til ham selv. Det skulle bruges til en mulig jobsamtale hos konkurrenten Fakro, som han overvejede at få arbejde hos.

»Jeg har lavet denne her oversigt til mig selv, hvis det var således, at jeg skulle komme til en jobsamtale hos nogen fra Fakro«, sagde han tirsdag.

Han fortalte dog, at han ved en fejl må have sendt det til den tiltalte erhvervsmand.

Senioranklager Robert Hansen vil vide, hvorfor den tidligere chef heller ikke kom med den nye forklaring, da han efter cirka en måneds fængsling blev afhørt igen:

Det må da være ganske nemt at fortælle sandheden?

»Når man sidder i varetægtsfængsling, så løber der mange tanker gennem hovedet. Jeg ville bare få det overstået«, siger den tidligere chef.

Der er nedlagt navneforbud for begge de tiltalte, hvilket forhindrer omtale af sagen på en måde, så de kan blive identificeret i en videre kreds.

ritzau