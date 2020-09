Røde partier kræver redegørelse efter borgmesters bolig-kup

En række opsigtsvækkende bolighandler begået af Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen får nu Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten på Frederiksberg rådhus til at kræve en redegørelse om forløbet.

»Socialdemokratiet ønsker sammen med Enhedslisten, Radikale og SF at få en redegørelse for, hvad det er op og ned i denne sag. Vi har brug for fuld indsigt i, om alt er foregået helt efter bogen og derfor ser vi frem til at få en fuld redegørelse fra vores forvaltning«, oplyser 2. viceborgmester Michael Vindfeldt fra Socialdemokratiet.

Frederiksbergs borgmester har tjent 11 mio. kr. på knap fire år på boligkøb. Et forløb, som Ekstra Bladet har afdækket, og som har givet anledning til mistanke om boligspekulation.