Dommer har ikke givet asyl i 18 måneder

En enkelt dommer i Flygtningenævnet skiller sig tilsyneladende så markant ud fra nævnets øvrige dommere, når der skal træffes afgørelser om asyl, at det nu får Foreningen For Udlændingeretsadvokater, FAU, til at råbe op.

»FAU er dybt bekymret for retssikkerheden«, lyder det i en udtalelse fra foreningen.

Baggrunden er en opgørelse fra Flygtningenævnet over afgjorte asylsager gennem de senere år og frem til 31. august i år, som Politiken har fået aktindsigt i. Den viser, at de tremandsnævn, som den pågældende dommer har været formand for, ikke har omgjort et eneste afslag på asyl givet i Udlændingestyrelsen i 2019 og 2020. Det drejer sig om 58 sager i alt.