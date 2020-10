Svindelsag i Forsvaret koster direktør jobbet

Forsvarsministeriet var både »efterladende« og gav sin Ejendomsstyrelse »lang snor« i årene fra 2017 og frem til Rigsrevisionens sønderlemmende kritik af både forsvarsministeriets departement og Forsvarets Ejendomsstyrelse blev offentliggjort i december sidste år.

Men »samlet set er vores vurdering, at der ikke er grundlag for at placere et ansættelsesretligt ansvar hos ledelsen i departementet«, hedder det i Kammaradvokatens undersøgelse af den spektakulære svindelsag.

Det skyldes overordnet set, at ledelsen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ifølge Kammeradvokaten var ansvarlig for at de omfattende problemer med god regnskabsførelse ikke blev rettet op. Styrelsen fik kendskab til problemerne i 2015 og blev siden advaret om dem i flere omgange af ministeriets interne revision.

I 2017 fik forsvarsministeriets departement for alvor kendskab til problemerne, men ifølge advokatrapporten kan der alligevel ikke placeres et ansvar i selve ministeriet. Et ministerium er overordnet ansvarlig for, at ministeriets styrelser passer godt på skatteborgernes penge.

Forsvarsminister Trine Bramsen fik i foråret folketingets opbakning til undersøgelsen, der som alle advokatundersøgelser alene bygger på en gennemgang af skriftlige kilder.

I en skriftlig kommentar til den 270 sider lange rapport, siger Bramsen at den alvorlige kritik fra først Rigsrevisionen og nu Kammeradvokatens rapport: »bliver fulgt til dørs. Der er siden Rigsrevisionens kritik i december pågået et omfattende arbejde i Ejendomsstyrelsen for at rette op på de kritiserede forhold. Dette arbejde fortsætter«.

Ministeren forholder sig ikke til den »efterladenhed«, i sit eget departement, som rapporten fremhæver i sin vurdering af forholdene. Derimod fremhæver forsvarsministeren at: »Hver dag arbejder tusindvis af dybt dedikerede og dygtige medarbejdere i Forsvaret for at sikre danskernes sikkerhed og tryghed. De skal mødes med den respekt og tillid de fortjener. Ikke mindst i respekt for dem, er det afgørende, at der er tillid til Forsvarsministeriets område – og at såvel midler som beføjelser anvendes efter hensigten«.