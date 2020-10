Juraeksperter om forbud mod at hænge ud: »Svært at se begrundelsen for, at det skulle være nødvendigt med så drastiske opstramninger«

Fakta

Tryghed i Danmark

Regeringen præsenterede torsdag fire initiativer, der skal skabe mere tryghed i det danske samfund.

Her er et oprids af initiativerne, som det kræver lovændringer at få indført:

Lejere skal hurtigere kunne blive smidt ud

Regeringen vil indføre en ordning, hvor man kan afgøre spørgsmål om at ophæve lejemål i umiddelbar forlængelse af straffesagen mod lejeren.

Forbud mod at opholde sig i nattelivet

Regeringen foreslår, at personer, som får en betinget eller ubetinget dom for vold, får et forbud mod at færdes på og omkring barer og diskoteker, såkaldte nattelivszoner, i nærmere angivne tidsrum i en periode på for eksempel et eller to år.

Opholdsforbud

Regeringen vil give politiet mulighed for at udstede et generelt forbud mod at opholde sig i et geografisk afgrænset område, for eksempel en plads, ved en station eller lignende, i en begrænset periode på for eksempel 30 dage ad gangen med mulighed for forlængelse.

Værdigenstande skal beslaglægges

Regeringen foreslår, at politiet skal have udvidet adgang til at beslaglægge værdigenstande, i forbindelse med at politiet møder og sigter en person.

Her skal politiet kunne kontakte Skatteforvaltningens vagttelefon, og hvis det her bliver konstateret, at den pågældende har gæld til det offentlige, for eksempel fra tidligere kriminalitet, skal politiet kunne beslaglægge værdigenstande af en vis minimumsværdi.

Kilde: Justitsministeriet/Ritzau

Vis mere