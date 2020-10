Fire ministre: Bøder, opholdsforbud og straks-udsmidning af lejligheder skal stoppe utryghed

Regeringen præsenterer torsdag fire initiativer, der skal skabe større tryghed i blandt andet udsatte boligområder og i nattelivet.

Som tidligere meldt ud vil regeringen smide lejere ud af deres bolig, umiddelbart efter at de er blevet dømt for kriminalitet, hvor det i dag kan tage flere år.

Regeringen vil derudover have, at politiet skal kunne indføre et såkaldt tryghedsskabende opholdsforbud i områder, der er plaget af utryghed.

Hvis man bryder dette opholdsforbud, vil man som udgangspunkt blive straffet med en bøde på 10.000 kroner og i anden gangs tilfælde med 30 dages fængsel.

»Vi skal ikke finde os i, at utilpassede unge skaber utryghed foran butikscentre eller på centrale pladser i udsatte boligområder«.

»Derfor vil regeringen give politiet mulighed for at indføre et tryghedsskabende opholdsforbud i bestemte områder, der er plaget af utryghed«, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse.

Urimeligt at kriminelle kan blive boende

Sammen med sine partifæller udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, skatteminister Morten Bødskov og boligminister Kaare Dybvad Bek præsenterer justitsministeren tiltagene på Politigården i København.

Boligminister Kaare Dybvad Bek siger om muligheden for at smide kriminelle lejere på porten i en fart:

» Det er direkte urimeligt over for alle de lovlydige beboere, at personer, der har begået grov kriminalitet, kan blive boende i et alment boligområde i årevis, selv om deres lejemål for længst burde være ophævet«, siger han.

Regeringen ønsker også at sætte ind over for vold i nattelivet. Konkret skal det ske ved, at personer, der får en dom for vold i nattelivet, skal udelukkes fra at komme i nattelivet i op til to år.

Personer, der har gæld til det offentlige, skal kunne få beslaglagt værdigenstande, siger skatteminister Morten Bødskov.

» Vi vil give politiet mulighed for på stedet at beslaglægge værdigenstande fra en sigtet person, hvis denne person har gæld til det offentlige«.

»På den måde tager vi et vigtigt skridt i retning mod hårdere konsekvens over for de kriminelle, og vi får samtidig flere penge i statskassen«, siger han.

ritzau