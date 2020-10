»Jeg synes simpelthen, det er uansvarligt«: Hård krtik af Lotte Rod fra kredsformanden

Formanden for Det Radikale Venstre i Kolding, Bo Skibelund, kritiserer folketingsmedlem Lotte Rod (R) for at have handlet uansvarligt i krænkelsessag.

Det siger han til JydskeVestkysten. Dermed får Lotte Rod kritik fra den kreds, hvor hun selv er valgt.

Sagen førte onsdag aften til, at Morten Østergaard trak sig fra posten som politisk leder for partiet.

Lotte Rod har efterfølgende skrevet på Facebook, at det ikke var hendes mening, at sagen skulle medføre Morten Østergaards afgang.

Men i så fald burde hun have overvejet at holde sagen om Østergaards hånd på hendes lår internt i partiet, mener Bo Skibelund.

»Når man går ud offentligt, så burde man vide, at det her kan koste hans hoved, for med det samme begynder medierne på Christiansborg at interessere sig for, hvem der har gjort det«, siger han til JydskeVestkysten.

»Jeg synes simpelthen, det er uansvarligt som professionel folketingspolitiker ikke at tænke sådan«, siger han med henvisning til, at Lotte Rod onsdag aften skrev på de sociale medier, at det ikke var hendes mening at vælte partiets politiske leder.

Han tilføjer over for avisen, at han er ’dybt rystet’ over at en ti år gammel sag kan føre til, at en politisk leder går af.

Han mener, at man bør spørge sig selv om, hvorvidt der bør findes en form for forældelsesfrist i denne type sager.

Beslutningen om Østergaards afgang får Bo Skibelund til at konstatere, at der er meget stor afstand mellem De Radikale på Christiansborg og i baglandet.

Det har fået ham til at overveje sit eget medlemskab af partiet. Men han understreger alligevel over for JydskeVestkysten, at han ikke har i sinde at melde sin egen afgang.

Bo Skibelund uddyber over for Ritzau, at han stadig bakker op om Lotte Rod som kandidat for Kolding.

»Det kan jeg godt. Det er jo ikke fordi, jeg ikke synes, at hun er en dygtig politiker«, siger han.

»Men jeg synes bare, at hun har håndteret det her forkert i forhold til offentligheden«.

Lotte Rod er valgt til Folketinget fra Sydjyllands Storkreds. Hun er opstillet i såvel Kolding Sydkredsen som Vejle Sydkredsen.

ritzau