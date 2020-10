Landsret afviser at fyre anklagere fra enorm svindelsag

Automatisk oplæsning

Der er ingen grund til at smide tre anklagere på porten i den historisk omfattende svindelsag om ’Operation Greed’.

Det er Østre Landsret kommet frem til efter at have undersøgt, hvorvidt anklagerne er inhabile og ude af stand til at håndtere sagen objektivt.

Afgørelsen er en stadfæstelse af en kendelse fra Københavns Byret.

Sagen om ’Operation Greed’ drejer sig om hvidvask af 530 millioner kroner og unddragelse af skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag for næsten 300 millioner kroner. 17 mænd og tre selskaber er under anklage.

Påstanden om de tre anklageres inhabilitet blev rejst af forsvareren for en af de 17 tiltalte, advokat Kristian Braad.

Flere andre forsvarere gav siden udtryk for, at de også havde mistet tilliden til de tre jurister, der repræsenterer anklagemyndigheden i sagen.

Protesten mod anklagerne skyldes et broget forløb. Her afhørte en fjerde og overordnet anklager i Bagmandspolitiet et vidne i forbindelse med ’Operation Greed’, inden vidnet skulle afgive forklaring i retten.

Dette strider imod klare retningslinjer, som er udstukket af den øverste anklager, Rigsadvokaten.

Retningslinjerne blev udsendt efter en straffesag mod en anklager i en af sagerne om hashsalg fra Pusher Street på Christiania. Anklageren blev i 2018 dømt for at misinformere retten om sin kontakt med vidner.

Der er lang vej igen

I den aktuelle sag foretog en vicestatsadvokat i Bagmandspolitiet i januar afhøring af et vidne ansat i Erhvervsstyrelsen.

De tre underordnede anklagere videresendte vicestatsadvokatens udtalelse om afhøringen, selv om de vidste, at den ikke var retvisende.

Dermed skjulte de oplysninger om det reelle forløb, har advokat Kristian Braad påpeget. Men det gør dem ikke inhabile, mener Københavns Byret. Østre Landsret er enig.

Da byretten traf sin afgørelse, lagde den vægt på, at vicestatsadvokatens afhøring af vidnet ikke skete på de øvrige anklageres initiativ.

Efter at de tre anklagere har fået grønt lys til at håndtere sagen, fortsætter sagen om ’Operation Greed’. Og der er lang vej igen.

Første retsmøde foregik i december 2018. Siden er der holdt flere end 90 retsmøder. Der er planlagt retsmøder frem til september 2021.

De tiltalte i sagen nægter sig alle skyldige.

