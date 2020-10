Arne-forliget er som en tandlægetid for Thulesen Dahl. Det skal bare overstås

Den socialdemokratiske bryggeriarbejder, der lægger navn til ’Arne-pensionen’, og andre, der været på arbejdsmarkedet i 42 år eller mere, har fået nogenlunde, hvad regeringen stillede dem i udsigt – plus lidt ekstra godbidder lagt i krukken af Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten.

Mange med dyb indsigt i arbejdsmarkedspolitikken, inklusive tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, der i valgkampen kaldte løftet for et »bluffnummer«, tvivlede på, at der var tilstrækkelig historisk data til at kunne lave en model baseret på anciennitet på arbejdsmarkedet.

Da politikerne sidst for alvor forsøgte i forbindelse med det store velfærdsforlig under Anders Fogh Rasmussens regering, måtte talsnedkerne opgive at finde solide data.