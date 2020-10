Ulovlige gamblingsider er stadig aktive – går hårdest ud over børn

Danske børn og unge har fri mulighed for at spille ulovlige hasardspil online, på trods af at den danske Spillemyndighed har vurderet, at siderne er i strid med spilleloven. 12 ud af de i alt 27 hjemmesider, som Spillemyndigheden har forsøgt at lukke siden 2018, er stadig aktive.

Sider som CSGOEmpire.com, datdrop.com og skinbet.gg tilbyder blandt andre den ulovlige gamblingform skinbetting til spillelystne danskere, selv om den danske Spillemyndighed har bestemt, at siderne er ulovlig og derfor skal lukkes. Men siderne og mange andre lignende kører i bedste velgående.

Spillere af computerspillet ’Counter-Strike: Global Offensive’ kender helt sikkert til begrebet skins. Men for de uindviede er skins et våben – eller dekorationer til våben – som man kan bruge online i spillet. De kan blandt andet erhverves som præmier, når en runde i spillet vindes.