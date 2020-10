Populært computerspil lokker børn og unge til at gamble på ulovlige bettingsider

Bevæbnet med en AK-47, røgbomber og en springkniv styrer man rundt i en labyrint af forladte bygninger. Enten er man på terroristernes hold, og så gælder det om at få plantet bomben uden at blive skudt. Eller også er man på modstanderholdet, hvis opgave det er at desarmere bomben, inden den sprænger.

Computerspillet ’Counter-Strike: Global Offensive’ er et af verdens mest populære spil. Flere end 20 millioner mennesker spiller verden over. Men flere eksperter peger på, at spillet kan have en negativ effekt på særligt børn og unge, fordi spillet opfordrer til gambling.

Hvis man vinder en kamp i ’Counter-Strike’ er præmien et såkaldt skin, som man kan bruge til at dekorere sine våben i spillet. Skins er samleobjekter, som entusiaster er villige til at betale store summer for. Oftest vinder du dog et skin, som ingen værdi har. Gennem eksterne gamblinghjemmesider kan man satse sine nyvundne skins, og hvis man er heldig, så kan man mangedoble værdien af sit skin. Det er det, der kaldes skinbetting.