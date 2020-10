I en ny dokumentar beretter unge kvinder om overgreb i politiske ungdomspartier

»Jeg husker, at han tog mit tøj af, og han havde et fuldbyrdet samleje, som jeg ikke ønskede at have. Jeg forsøgte at sige fra. Jeg forsøgte at skrige. Det sidste, jeg husker, før alting gik i sort, er, at han lagde sine hænder om min hals – sandsynligvis for at få mig til at tie stille«, siger Tine til TV 2.

En aktindsigt i politiets efterforskning og sagsakterne viser ifølge TV 2, at manden erkender at have haft sex med kvinden, men nægter at have brugt vold og tvang. Der blev ikke rejst en straffesag.

Manden, der ifølge TV 2 var medlem af Venstres Ungdom på det pågældende tidspunkt, siger, at »han mener, at der var tale om frivillig sex og afviser, at han skulle have brugt vold«.

Tine siger til TV 2, at det er ekstremt svært for hende at tale om, hvad der skete, men at hun håber, at hendes historie kan gøre det nemmere for andre at fortælle, hvad de har oplevet.

»Man skal ikke føle skyld og skam«, siger hun til TV 2.

’Partiernes skjulte overgreb’ vises på TV 2 klokken 20 torsdag. I løbet af onsdag vil du kunne se afsnit 1 og 2 i dokumentarserien på TV 2 Play.