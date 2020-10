»Slet de billeder. Jeg siger det for din egen skyld«: Politi tager trusler mod dansk lektor dybt alvorligt

Knivdrabet uden for Paris på skolelæreren Samuel Paty for at have vist sine elever Muhammedtegningerne er mere end et fransk anliggende. Herhjemme har en dansk lektor ved Københavns Professionshøjskole mærket konsekvensen af, at hun har skrevet en støtteerklæring på Facebook til sin afdøde franske kollega og bebudet, at hun i fremtiden vil bruge tegningerne i sin undervisning om ytringsfrihed.

Men efter en række truende kommentarer som »slet de billeder. Jeg siger det for din egen skyld« er opslaget på de sociale medier blevet fjernet hurtigt igen, og nu er Nordsjællands Politi gået ind i sagen, bekræfter efterforskningsleder og politikommissær Jakob Rahbek:

»Vi har modtaget en anmeldelse om trusler i forbindelse med det omtalte opslag på Facebook. I den forbindelse er vi ved at klarlægge indholdet af anmeldelsen for at se, om der kan gøres et strafferetligt ansvar gældende«, som det hedder i en kortfattet skriftlig udtalelse.

Efterforskningslederen Jakob Rahbek tilføjer dog, at politiet generelt tager anmeldelser om trusler meget alvorligt.

»Det er vigtigt at huske, at der ikke er nogen formildende omstændigheder ved at fremsætte trusler online frem for ansigt til ansigt. Vi vil gerne opfordre til, at man husker at holde den gode tone, når man debatterer online«.

Fortsat alvorlig situation

Sagen om Muhammedtegningerne begyndte oprindeligt i 2005, da Jyllands-Posten bragte de satiriske tegninger om muslimernes profet, der udløste en international krise. I årene efter var Danmark et af verdens mest efterstræbte terrormål, men nu er især Frankrig og satiremagasinet Charlie Hebdo centrum for de militante islamisters vrede.

Det kostede forleden Samuel Paty livet, da en 18-årig tjetjener skar halsen over på ham for at have vist sine elever Muhammedtegningerne, der fik tilbuddet om at forlade klassen midlertidigt. Forinden havde læreren været udsat for en hadefuld kampagne fra forældre på skolen.

I sin seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark skriver PET, at riskoen fortsat er alvorlig, selv om antallet af konkrete hændelser er faldet markant de senere år. Tegningesagen er trådt i baggrunden, men ikke glemt, lyder det: »Selv om det er sjældent, at Danmark fremhæves konkret i den militant islamiske propaganda, kan Danmarks omdømme som ’krænkernation’ atter blusse op ...«.

Både blandt danske lærere og folketingspolitikere bliver mordet på Samuel Paty fordømt på det stærkeste, men der er stadigvæk forskellige opfattelser af, hvordan Danmark bedst viser sin solidaritet med den dræbte franske skolelærer.

Til Jyllands-Posten har Skoleledernes formand, Claus Hjortdal, udtalt, at »vi aldrig må knægte ytringsfriheden med voldstrusler«, men »behøver man at vise tegningen for at kunne fortælle historien«, fortsætter han:

»Det synes jeg ikke, man bør. Vi skal ikke forsvare ytringsfriheden på den måde. Jeg kan ikke forstå, at vi som skole skulle gøre noget, vi bevidst ved, vil gøre børn kede af det eller nogle forældre vrede«.

Men andre lærere og skoleledere giver udtryk for, at tiden er inde til at stå op imod frygten for repressalier. Det gælder også på Tingbjerg Skole i København, hvor 85 procent af eleverne har anden etniske baggrund og langt flertallet af dem er muslimer. På Facebook skriver skoleleder Marco Damgaard, at »demokratisk dannelse kommer før religiøse hensyn«:

»Min holdning er klar og tydelig: Det skal altid være muligt at vise satiriske tegninger af både Jesus, Muhammed, Buddha og alle andre religiøse skikkelser i den danske folkeskole«.

Efter drabet i Frankrig og truslerne mod en dansk lektor har en lærer fortalt om, hvordan hun bruger karikaturerne i kristendomskundskab. På Folkeskolen.dk siger Maria Roneklindt, at hvis hun valgte ikke at vise tegningerne, ville hun »lade en holdning ’vinde’«. Hun har aldrig oplevet, at hendes muslimske elever har følt sig stødt eller fået negative forældrehenvendelser. Men det »kommer meget tæt på«, når en lærer bliver truet.

Formand i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen forstår, at truslerne skaber bekymring, men det faglige må ikke undergraves af frygt, siger han:

»Underviser man i demokrati og ytringsfrihed, kan det være relevant at bruge Muhammedtegningerne. Men at det skal være obligatorisk, vil være helt skævt. Læreren og skolen skal have frihed til at bruge det materiale, de vil. Målet er ikke at undervise i Muhammedtegningerne, men at skabe forståelse for demokrati og ytringsfrihed«.